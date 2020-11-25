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Загадочный монолит в пустыне США попал на видео 

Вадим Дроздов 56 минут назад
В пустыне американского штата Юта был обнаружен необычный металлический монолит неизвестного происхождения. Ответственность за установление столба в форме треугольной призмы пока никто на себя не взял.
"Страннее этой вещи я ничего не видел за все годы полетов над этой местностью", — поделился летчик Брет Хатчингс.
По оценкам очевидцев, монолит в высоту около трёх метров. Он выполнен из какого-то металла, что позволяет выделяться на фоне скал. По словам Хатчингса, объект выглядит специально установленным, а не упавшим с неба.
"Предполагаю, что это какой-то художник или какой-нибудь большой фанат фильма "2001: Космическая одиссея", — добавил пилот.
В мире , Видео
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