Загадочный монолит в пустыне США попал на видео 

В пустыне американского штата Юта был обнаружен необычный металлический монолит неизвестного происхождения. Ответственность за установление столба в форме треугольной призмы пока никто на себя не взял.

"Страннее этой вещи я ничего не видел за все годы полетов над этой местностью", — поделился летчик Брет Хатчингс.

По оценкам очевидцев, монолит в высоту около трёх метров. Он выполнен из какого-то металла, что позволяет выделяться на фоне скал. По словам Хатчингса, объект выглядит специально установленным, а не упавшим с неба.

"Предполагаю, что это какой-то художник или какой-нибудь большой фанат фильма "2001: Космическая одиссея", — добавил пилот.