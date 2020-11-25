Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Байден рассказал о своих планах на первые дни у власти 

Lenta.ru 27 минут назад
Байден раскрыл свои планы на первые дни у власти
Фото: Carolyn Kaster / AP Photo
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал, что планирует сделать в свои первые 100 дней в качестве главы Белого дома. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.
В первую очередь он планирует изменить миграционное законодательство. Для этого он направит в сенат документ, который позволит 11 миллионам человек без документов получить гражданство.
Также Байден раскритиковал указы прошлого президента США Дональда Трампа об окружающей среде и пообещал добиться их отмены. В частности, по его словам, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) было «выпотрошено» при нынешнем президенте.
При этом Байден отметил, что реализация этих пунктов будет зависеть от того, «какое сотрудничество я могу или не могу получить от Конгресса Соединенных Штатов».
Третьим шагом Байден назвал оказание «незамедлительной помощи» властям штатов, затронутых эпидемией коронавируса. В частности, он рассказал о необходимости помочь наиболее пострадавшим от пандемии сообществам, включая сообщества меньшинств, и «предоставить им такую ​​помощь, чтобы люди оставались на плаву». При этом он не стал раскрывать, как именно он планирует доиться этого, учитывая, что нежелание Конгресса договариваться с Белым домом по этому вопросу.
Ранее Байден рассказал о политике «одиноких» Соединенных Штатов, которую проводит американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что президент Трамп значительно изменил весь политический ландшафт. Он заявил, что теперь это «Америка в первую очередь», то есть «Америка в одиночестве».
3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.
Видео дня. Барановская проиграла Аршавину суд по алиментам
Последние новости
Врач назвал два опасных симптома коронавируса Врач назвал два опасных симптома коронавируса Команда Байдена рассказала о грядущих изменениях во внешней политике США Команда Байдена рассказала о грядущих изменениях во внешней политике США Модель Дурицкая рассказала о первых минутах после убийства Немцова Модель Дурицкая рассказала о первых минутах после убийства Немцова
Комментарии
В мире , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео рассказа Юлии Волковой о жизни после «Тату»
06:06
Видео рассказа Юлии Волковой о жизни после «Тату»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео учений военных инженеров
02:15
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Видео интересных фактов про космические ракеты
14:42
Видео интересных фактов про космические ракеты
Наука и техника
Загадочный монолит в пустыне США попал на видео
01:07
Загадочный монолит в пустыне США попал на видео
В мире
Мать оставила ребёнка на 5 дней и попала на видео
03:42
Мать оставила ребёнка на 5 дней и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с пациентами из «красной зоны»
02:58
Появилось видео с пациентами из «красной зоны»
Общество
Жених пнул невесту в лицо и попал на видео
00:22
Жених пнул невесту в лицо и попал на видео
В мире
Эсминец «Джон Маккейн» у российских границ попал на видео
00:40
Эсминец «Джон Маккейн» у российских границ попал на видео
Войска Политика
Появилось видео примирения Харитонова с Яндиевым
02:06
Появилось видео примирения Харитонова с Яндиевым
Девочка вытащила застрявшую в камнях акулу и попала на видео
00:53
Девочка вытащила застрявшую в камнях акулу и попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение