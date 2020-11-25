Байден набрал рекордное число голосов

Джо Байден стал первым в истории президентских выборов в США кандидатом, набравшим 80 миллионов голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные телеканала NBC News.

На момент написания новости за Байдена проголосовали 80 019 575 человек. Его оппоненту, действующему президенту Дональду Трампа отдали голоса 73 886 236 избирателей.

При этом подсчет голосов еще не завершен. К этой минуте пока не обработаны 2 587 467 бюллетеней.

Ранее в штабе Байдена подтвердили начало формальной процедуры передачи власти от Дональда Трампа. При этом сам президент заявил , что это решение не означает согласие с итогами выборов.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.