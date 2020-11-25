Украине предрекли неизбежную катастрофу

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По мнению политика, к кризису может привести карантин выходного дня, ранее введенный в стране. При этом он отметил, что эти меры не работают в достаточной мере.

«Я на выходных был во многих местах, где спокойно работают кафе, рестораны», — сказал он, добавив, что полиция «спокойно крышует» открытые заведения.

Несмотря на это, в большинстве из них посетителей нет, добавил Саакашвили. По его мнению, это является признаком кризиса и очень тяжелой стагнации, и поэтому дополнительные ограничения только ухудшат ситуацию.

«Экономика этого не выдержит, она лопнет, это вызовет трагедию миллионов новых людей», — заключил политик.