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Саакашвили предрек экономике Украины неизбежную катастрофу

Lenta.ru
32 минуты назад
Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили предрек экономике страны неизбежную катастрофу. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».
Украине предрекли неизбежную катастрофу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению политика, к кризису может привести карантин выходного дня, ранее введенный в стране. При этом он отметил, что эти меры не работают в достаточной мере.
«Я на выходных был во многих местах, где спокойно работают кафе, рестораны», — сказал он, добавив, что полиция «спокойно крышует» открытые заведения.
Несмотря на это, в большинстве из них посетителей нет, добавил Саакашвили. По его мнению, это является признаком кризиса и очень тяжелой стагнации, и поэтому дополнительные ограничения только ухудшат ситуацию.
«Экономика этого не выдержит, она лопнет, это вызовет трагедию миллионов новых людей», — заключил политик.
11 ноября на Украине ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Многие представители бизнеса и сотрудники сферы услуг вышли на акции протеста с требованием отменить карантин, который лишает их заработка.
В мире,Украина,Михаил Саакашвили,
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