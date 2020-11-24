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Макрон заявил, что Франция преодолела пик второй волны коронавируса 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Франция преодолела пик второй волны коронавируса
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна преодолела пик второй волны коронавируса. Об этом пишет РИА "Новости".
Президент подчеркнул, что с 28 ноября ограничения будут смягчаться. Французы смогут гулять на улице в пределах 20 км от дома и в течение 3 часов. Также школьники смогут заниматься на свежем воздухе, а магазины будут открыты до девяти вечера.
23 ноября во Франции коронавирусом заразились 9 155, 22 ноября — 13 157, 21 ноября — 17 680 человек. Всего в стране заболели 2 195 940, скончались 49 312 человек. В мире с начала пандемии зарегистрировано 59 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались.
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