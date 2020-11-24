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Воевать с Россией — плохая идея, ведь «русские бьют сильно», считают читатели болгарской газеты «Факты», прокомментировавшие публикацию о шансах Украины «захватить» Крым

В материале приводится мнение китайских экспертов, которые заявляют, что у Украины нет необходимых сил и достаточной решительности для проведения такой сложной военной операции. При этом западные союзники не поддержат подобный безрассудный шаг Киева . Россия же в свою очередь жестко отреагирует на любого, кто посягнет на ее территории. СМИ также подчеркивает, что жители Крыма идентифицируют себя с Россией, поэтому полуостров рано или поздно отделился бы от Украины, передает РИА «Новости»

Читателей болгарской газеты насмешило предположение о возможности «захвата» Крыма Украиной с помощью молниеносной войны.

«Для киевских фашистов война против России равносильна самоубийству! Даже американцы на это не решаются», — пишет az #Победа75.

«Даже в компьютерной игре воевать с Россией — плохая идея. Смотрите «Машу и медведя» и не дергайтесь», — пошутил пользователь Пацо.

«Был уже один такой «блицкриг» против России, потом тысячи немцев развлекались в Сибири», — отметил Бай Шиле.

«Русские бьют сильно, болит потом долго», — заявил пользователь под ником Шмид.

«Пример Крыма хорошо иллюстрирует закон бумеранга: резолюция о праве на самоопределение, которую США убедили принять в ООН в 2007 году, была нацелена на Косово, а в итоге помогла крымской военно-морской базе не стать натовской», — добавил кооментатор Ццц.