ФРГ выделила €2 млн на работу МККК в Нагорном Карабахе

Правительство Германии направило €2 млн Международному комитету Красного Креста (МККК) на его деятельность в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении уполномоченной правительства ФРГ по правам человека Бэрбель Кофлер.

"Я приветствую тот факт, что после шести недель ожесточенных боев 9 ноября было достигнуто соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Я благодарна за неустанную вовлеченность и работу МККК, которому правительство [ФРГ] выделило €2 млн Для доставки помощи крайне необходимо, чтобы МККК и другие гуманитарные организации имели беспрепятственный доступ к людям", — говорится в сообщении.

24 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что президент России Владимир Путин во время визита в Москву президента МККК Петера Маурера поддержал предложение о том, чтобы целевым образом направить добровольный взнос в размере €2 млн на содействие работе организации в Нагорном Карабахе. Министр также выразил особые слова признательности в адрес МККК, который не прекращал работу и в Баку, и в Ереване, и в Степанакерте.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.