Ещё
Далее:
Читайте также:
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября Подробнее ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Германия выделила €2 млн на работу МККК в Нагорном Карабахе 

ТАСС и ещё 2 24 ноября 2020
ФРГ выделила €2 млн на работу МККК в Нагорном Карабахе
Фото: РИА Новости
Правительство Германии направило €2 млн Международному комитету Красного Креста (МККК) на его деятельность в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении уполномоченной правительства ФРГ по правам человека Бэрбель Кофлер.

"Я приветствую тот факт, что после шести недель ожесточенных боев 9 ноября было достигнуто соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Я благодарна за неустанную вовлеченность и работу МККК, которому правительство [ФРГ] выделило €2 млн Для доставки помощи крайне необходимо, чтобы МККК и другие гуманитарные организации имели беспрепятственный доступ к людям", — говорится в сообщении.

24 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что президент России Владимир Путин во время визита в Москву президента МККК Петера Маурера поддержал предложение о том, чтобы целевым образом направить добровольный взнос в размере €2 млн на содействие работе организации в Нагорном Карабахе. Министр также выразил особые слова признательности в адрес МККК, который не прекращал работу и в Баку, и в Ереване, и в Степанакерте.
9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.
Видео дня. Яна Рудковская подала в суд за клевету на сына
ТАСС: последние новости
Суд в Нидерландах разрешил допросить Дубинского по делу о крушении MH17 Суд в Нидерландах разрешил допросить Дубинского по делу о крушении MH17 В США начали процесс передачи полномочий Байдену. Он представил план на первые 100 дней В США начали процесс передачи полномочий Байдену. Он представил план на первые 100 дней Пашинян считает, что пребывание российских миротворцев в Карабахе не ограничится 5 годами Пашинян считает, что пребывание российских миротворцев в Карабахе не ограничится 5 годами
Комментарии
В мире , Армия , Азербайджан , Армения , Германия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Последствия падения фонарного столба на машину у ТЦ «Вегас» попали на видео
00:54
Последствия падения фонарного столба на машину у ТЦ «Вегас» попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Рейды по выявлению нарушителей масочного режима в Москве попали на видео
03:42
Рейды по выявлению нарушителей масочного режима в Москве попали на видео
Новости Москвы
Выпавший с 13 этажа ребенок повис на оконной решетке и попал на видео
01:11
Выпавший с 13 этажа ребенок повис на оконной решетке и попал на видео
В мире Происшествия
Акция солидарности белорусских врачей с задержанным коллегой попала на видео
01:21
Акция солидарности белорусских врачей с задержанным коллегой попала на видео
Происшествия
Появилось видео с гримасами Энтони Хопкинса после длительного карантина
00:07
Появилось видео с гримасами Энтони Хопкинса после длительного карантина
В мире США
Российские саперы выдвинулись в Степанакерт и попали на видео
01:17
Российские саперы выдвинулись в Степанакерт и попали на видео
В мире Войска
Приговор «изгонявшей бесов» из сына матери попал на видео
02:44
Приговор «изгонявшей бесов» из сына матери попал на видео
Происшествия
Появилось видео вставшего на дыбы КамАЗа во время ДТП в Самаре
00:25
Появилось видео вставшего на дыбы КамАЗа во время ДТП в Самаре
Происшествия
Врезавшийся в ворота офиса Меркель автомобиль попал на видео
00:22
Врезавшийся в ворота офиса Меркель автомобиль попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания смотрящего за Тюменью авторитета
01:44
Опубликовано видео задержания смотрящего за Тюменью авторитета
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение