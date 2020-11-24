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«Не способны рулить в одиночку»: Лавров прошелся по Западу 

Павел Тиунов 1 час назад
«Не способны рулить в одиночку»: Лавров прошелся по Западу
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сегодня условный Запад не имеет возможности управлять мировыми процессами без участия других политически игроков. Именно поэтому, по его словам, состав некогда «большой семёрки» пришлось расширить, сообщает РИА Новости.

«В одиночку рулить в мире у Запада уже не получается», — заявил Лавров.

По его словам, яркий пример тому — клуб «Большая двадцатка», в который раньше входили всего семь стран. Глава МИД РФ подчеркнул, что расширение списка членов организации, которое произошло 10 лет назад, говорит об изменении ситуации в мире как нельзя лучше.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Лавров отреагировал на обвинения, которые предъявляют Москве в том, что российские власти не поздравили с победой на президентских выборах в США Джо Байдена. Дипломат, по мнению журналистов, «умыл американскую публику одной фразой». На онлайн-пресс-конференции он заявил, что подход России к поздравлению победителей выборов подразумевает официальное объявление результатов голосования, в США этого пока не произошло, а поздравления Байдена со стороны других стран основаны исключительно на подсчетах СМИ.

«Россия не поздравила Джо Байдена с победой на выборах президента США, потому что он еще не выиграл», — констатировал Лавров.

В тот же день он высказал мнение, что внешняя политика США на российском направлении не изменится революционно в случае победы Байдена на выборах. Лавров заявил, что США глубоко расколоты, а отношения с Россией могли бы стать объединительной идеей, которая позволит преодолеть раскол.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости
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