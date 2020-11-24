«Адмиралу Виноградову» хватило бы мощи помять «Маккейна» 

Как сообщал «Рамблер», сегодня стало известно, что эскадренный миноносец американских ВМС «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого на юге Приморского края зашел за российскую границу на два километра. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота России «Адмирал Виноградов» остановил нарушение границы, предупредив экипаж корабля США о готовности к таранному маневру. Сразу после этого американское судно переместилось в нейтральные воды.

По мнению эксперта, на таких кораблях как «Джон Маккейн» «не сидят на командирском мостике желторотые юнцы» и имеется вся необходимая аппаратура, чтобы «строжайшим образом соблюдать все международные правила, и знать, где же „красная линия“.

Инцидент в Приморье Баранец счел провокацией и попыткой проверить бдительность российских военных.

»Я думаю, что инцидент, если бы американец не послушался нашего «Адмирала Виноградова», мог бы принять достаточно трагичный характер. «Адмиралу Виноградову» хватило бы мощи брони для того, чтобы сильно помять бока этому «Джону Маккейну»», — уверен Баранец.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» также напомнил о провокации военнослужащих США в Черном море. Там также российский корабль «своими стальными бортами вытеснил опупевших американцев в нейтральные воды». Возможно, американские военнослужащие хотели взять реванш за тот случай, «но попытка провалилась», подчеркнул Виктор Баранец.