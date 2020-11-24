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Норок с коронавирусом нашли в еще одной стране 

Lenta.ru 46 минут назад
Норок с коронавирусом нашли в еще одной стране
Фото: Reuters
Мутировавший штамм коронавируса нашли у норок на фермах еще одной страны — ею стала Польша. Об этом сообщает радио Gdansk.
Речь идет о ферме в Поморском воеводстве. Результат подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета: по их словам, восемь норок действительно заражены коронавирусом. Сейчас ученые исследуют происхождение вируса.
Норок с коронавирусом находили на зверофермах в Греции, Швеции и Дании. Всемирная организация здравоохранения подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.
В Польше наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре в стране фиксировали до 27,8 тысячи новых заражений — это рекордные показатели. По последним данным, в республике 876 тысяч заражений, 13,7 тысячи человек погибли от вызванных COVID-19 осложнений.
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В мире , ВОЗ , Греция , Дания , Польша , Швеция
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