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МИД поставил точку в вопросе улучшения отношений с США 

Артём Кульша 1 час назад
МИД поставил точку в вопросе улучшения отношений с США
Фото: ТАСС
Отношения между Россией и США не станут лучше по меньшей мере в среднесрочной перспективе. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. Их победитель до сих пор не назван, однако средства массовой информации отдают победу Джо Байдену. Тот также уже заявил о победе, а Дональд Трамп пытается оспорить результаты голосования в ряде штатов.
Сегодня состоялось заседание президиума Российской академии наук на тему «Россия — США: конфронтация и взаимодействие в глобальном контексте». Рябков принял в нем участие.
В ходе своего выступления он, в частности, заявил, что не видит оснований надеяться на динамичное выправление российско-американских отношений вне зависимости от того, кто будет избран президентом США.
Замглавы МИД выразил уверенность, что движение отношений между Россией и США по восходящей траектории невозможно по меньшей мере в среднесрочной перспективе, а шансов на это не оставляют практически тотальное совпадение взглядов на Россию в американском мейнстриме и инерционность подходов к России, заложенная в доктринальные установки США и в целую серию законодательных актов и иных инициатив.
При этом он высказал мнение, что шансы на продолжение диалога не были упущены, а Россия продолжит интенсивные усилия по их сохранению.

«Продолжение диалога с США по контролю над вооружениями — императив. Что будет возможно в этой сфере, конечно же, обсуждаем», — добавил Рябков.

Сегодня Трамп сообщил, что продолжит борьбу за победу на выборах, но в интересах страны рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США и членам своей администрации делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов по передаче полномочий Байдену.
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Комментарии 1
В мире , Сергей Рябков , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МИД , РАН , Администрация США
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