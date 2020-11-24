МИД поставил точку в вопросе улучшения отношений с США 

3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. Их победитель до сих пор не назван, однако средства массовой информации отдают победу Джо Байдену . Тот также уже заявил о победе, а Дональд Трамп пытается оспорить результаты голосования в ряде штатов.

Сегодня состоялось заседание президиума Российской академии наук на тему «Россия — США: конфронтация и взаимодействие в глобальном контексте». Рябков принял в нем участие.

В ходе своего выступления он, в частности, заявил, что не видит оснований надеяться на динамичное выправление российско-американских отношений вне зависимости от того, кто будет избран президентом США.

Замглавы МИД выразил уверенность, что движение отношений между Россией и США по восходящей траектории невозможно по меньшей мере в среднесрочной перспективе, а шансов на это не оставляют практически тотальное совпадение взглядов на Россию в американском мейнстриме и инерционность подходов к России, заложенная в доктринальные установки США и в целую серию законодательных актов и иных инициатив.

При этом он высказал мнение, что шансы на продолжение диалога не были упущены, а Россия продолжит интенсивные усилия по их сохранению.

«Продолжение диалога с США по контролю над вооружениями — императив. Что будет возможно в этой сфере, конечно же, обсуждаем», — добавил Рябков.