Лукашенко назвал условие своего ухода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад намерен привлечь Россию к свержению текущего политического строя в Белоруссии, но пока не знает, как это сделать. При этом глава государства допустил свой уход с поста национального лидера и назвал необходимые для этого условия, сообщает РИА Новости.

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Громкое заявление Лукашенко сделал на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам. Он отметил, что произошедшие в Белоруссии события до сих пор «будоражат» власти западных стран, которые разрабатывают варианты воздействия на Минск.

«Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как», - добавил президент.

Он отметил, что его можно отстранить от власти, однако главную роль в этом процессе должен сыграть белорусский народ при соблюдении законов и положений действующей конституции. Свое заявление Лукашенко адресовал не только западным дипломатам, но и «беглым» оппозиционерам, головы которых будоражит вопрос смены власти в республике.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко заявил, что в Киеве и недалеко от Варшавы расположены центры спецслужб США, основная цель которых – это работа против белорусских властей. Он подчеркнул, что цель «спецов», умных, талантливых и способных людей, - дестабилизировать ситуацию в Минске. Их основное средство – интернет, с помощью которого американцы «качают всю планету», добавил президент.