Лукашенко назвал условие своего ухода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что Запад намерен привлечь Россию
к свержению текущего политического строя в Белоруссии, но пока не знает, как это сделать. При этом глава государства допустил свой уход с поста национального лидера и назвал необходимые для этого условия, сообщает
РИА Новости.
Громкое заявление Лукашенко сделал на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам. Он отметил, что произошедшие в Белоруссии события до сих пор «будоражат» власти западных стран, которые разрабатывают варианты воздействия на Минск.
«Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как», - добавил президент.
Он отметил, что его можно отстранить от власти, однако главную роль в этом процессе должен сыграть белорусский народ при соблюдении законов и положений действующей конституции. Свое заявление Лукашенко адресовал не только западным дипломатам, но и «беглым» оппозиционерам, головы которых будоражит вопрос смены власти в республике.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко заявил, что в Киеве и недалеко от Варшавы расположены центры спецслужб США, основная цель которых – это работа против белорусских властей. Он подчеркнул, что цель «спецов», умных, талантливых и способных людей, - дестабилизировать ситуацию в Минске. Их основное средство – интернет, с помощью которого американцы «качают всю планету», добавил президент.
Глава республики заявил, что Беларусь стоит «поперек горла» Вашингтону, поэтому республику стараются «смять». В сентябре в разгар протестного движения в Белоруссии против переизбрания Лукашенко на пост президента он заявлял, что митинги управляются центрами спецслужб в Польше, Чехии, Украине и Литве. Глава государства подчеркивал, что акции протеста возникают вследствие «внешнего фактора». Основное воздействие на политическую обстановку в Белоруссии, по его словам, пытаются оказать сотрудники американских спецслужб через «всем известные» Telegram-каналы.