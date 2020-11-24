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«Война не окончена»: затишье в Карабахе назвали «обманчивым» 

Павел Тиунов 54 минуты назад
«Война не окончена»: затишье в Карабахе назвали «обманчивым»
Фото: РИА Новости
Российским миротворцам в Нагорном Карабахе следует готовиться к провокациям, заявил в своем Telegram-канале военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, кажущееся «затишье» в регионе совсем не означате, что война окончена.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российский военнослужащий пострадал из-за взрыва мины в селе Мадагиз, где миротворцы вместе с азербайджанскими солдатами, карабахскими спасателями и сотрудниками Красного креста искали тела погибших в военном конфликте. Известно, что трагедия также унесла жизнь одного азербайджанца, а четверо сотрудников регионального управления МЧС были ранены. Россиянина направили в госпиталь в Баку. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя инцидент, назвал его «провокацией» и посоветовал российским военнослужащим быть бдительными.

«Затишье обманчиво. Есть те, кому нужна война ради войны. Те, кому не нравится укрепление России в Закавказье», — написал аналитик (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом эксперт поставил ряд вопросов, на которые, по его словам, до сих пор нет ответов. В частности, Леонков интересуется, где в настоящее время находятся «1500 наёмников», убраны ли тела азербайджанских военных и, где находятся защитники Карабаха и Армении, которые по-прежнему числятся без вести пропавшими.

«Война остановлена, но не окончена», — резюмировал он.

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Комментарии 2
В мире , Алексей Леонков , Международный комитет Красного Креста , МЧС
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