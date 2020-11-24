На Западе нашли неожиданную замену Навальному 

Место Алексея Навального на российской политической арене в скором времени займет его супруга Юлия, заявил автор немецкого издания Abendlich Hamburg Маттиас Фритц. По его словам, западные спецслужбы, которые курируют блогера пришли к выводу, решили сделать из его жены лидера российской оппозиции, сообщает «ИноСМИ».

Историю с предполагаемым отравлением оппозиционера Фритц назвал «широкомасштабной информационной кампании по продвижению господина Навального». Еще до скандала, отметил автор, западные спецслужбы проанализировали деятельность блогера и пришли к выводу, что как политик он — «неудачник», а его система штабов в регионах начинает распадаться.

«Народ не рассматривает его как лидера и не воспринимает как самостоятельного и независимого политика», — говорится в статье.

Ситуация усугубила история о якобы отравлении Навального, считает Фритц, поскольку она «шита белыми нитками, которые торчат ото всюду».

В частности, журналист подчеркнул, что «Новичок» в организме блогера так и не был обнаружен, а сам он так и не объяснил, зачем в его команде присутствует человек с «сомнительной биографией» — Мария Певчих . В результате, отметил Фритц, рейтинг Навального упал, а его политические перспективы в России оказались слишком туманны.

«По этой причине западные политические стратеги решили теперь сделать ставку на его жену», — написал автор.