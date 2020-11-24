Обзор иноСМИ: Навальному нашли замену 

Японцев обеспокоил коронавирус на Курилах

Сахалинской области 19 ноября выявили рекордное число пациентов с коронавирусом, а за все время там обнаружили 10 045 больных. Как отмечает Hokkaido Shimbun, уровень инфицирования «чрезвычайно высок» для региона с населением в 488 тысяч человек.

С 10 ноября в регионе действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет, компании обязали отправить 30 процентов сотрудников на удаленку, а общепит закрыт с 23:00 до 06:00. Местные власти выступают против более строгих ограничений, не желая нанести новый удар по экономике. Сахалин планирует восстановить перелеты с Курилами, но жители островов опасаются, что туристы завезут коронавирус, утверждает Hokkaido Shimbun.

Навального решили заменить его женой

Портал Abendlich Hamburg утверждает , что западные спецслужбы провели «комплексное секретное социологическое исследование» в России, чтобы выяснить реальную популярность оппозиционера Алексея Навального. По результатам этой работы якобы был сделан вывод, что Навальный — провальный кандидат, и вместо него следует продвигать его жену Юлию

По версии Abendlich Hamburg, ставку на Юлию Навальную решили сделать «западные политтехнологи».

«Кураторы уже оказывают давление на представителей российской оппозиции, чтобы убедить их полностью поддержать ее выдвижение в качестве единого кандидата от оппозиции», — утверждается в материале.

Портал считает, что Юрия Навальная станет кандидатом в депутаты Госдумы

«Проблема с Крымом была и раньше»

За последние семь лет на Украине сменилось два президента, два парламента, было введено новое административное деление, дважды избирались новые органы местного самоуправления, был потерян Крым и часть Донбасса. Однако автор украинского портала ZAXID.NET Станислав Безушко считает, что все эти процессы — «не совсем следствие Майдана» и не стоит сводить их к 2014 году.

«Большой украинский протест всего лишь вскрыл все эти проблемы . Проблема с Крымом не возникла после столкновений с «Беркутом», она была и раньше», — заявил автор.

По его мнению, Крым «остался с краю», так как украинское руководство не уделяло ему достаточного внимания. Безушко подчеркнул, что Майдан — это желание получить свободу, жертва ради достойной жизни и рождение национальных ценностей, но «не причина всех проблем».

Премьер Израиля тайно встретился с саудовским принцем

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил секретную встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Как сообщает Fox News, Нетаньяху отправился на переговоры ночью на частном самолете.

Это — первая известная встреча между высокопоставленными израильскими и саудовскими чиновниками. Частный самолет Gulfstream IV вылетел из Тель-Авива 22 ноября в 19:30 по местному времени и направился прямо в саудовский курортный город Неом. Нетаньяху пробыл там два часа и отправился назад в Тель-Авив. Глава «Моссада» Йоси Коэн присоединился к встрече, на которой также присутствовал госсекретарь США Майк Помпео. Официально такую встречу не подтвердила ни одна из сторон. Ранее сообщалось, что Помпео и саудовский принц должны обсудить усилия по противодействию угрозам со стороны Ирана.

Девочки-космонавты и мальчики-пекари: британские школы меняют подход

В школьных учебниках и экзаменационных листах Великобритании вскоре можно будет увидеть девочек в форме пожарных и мальчиков, которые поливают цветы. Как