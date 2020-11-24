Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев за рулем бронеавтомобиля посетил Агдамский район в Нагорном Карабахе. Ролик опубликовала в Instagram-аккаунте супруга Алиева Мехрибан. Согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня, подписанному лидерами России, Армении и Азербайджана, эта территория переходит Азербайджанской республике.

Как сообщает ТАСС, Ильхам Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов на территориях Нагорного Карабаха, которые переходят под контроль Баку. Все исторические памятники охраняются государством, заявил президент Азербайджана.