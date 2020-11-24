Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Адмирал Виноградов» остановил эсминец США у границ РФ 

Артём Кульша 39 минут назад
Американский эсминец вторгся в российские воды
Фото: wikipedia
Россия не позволила кораблю Военно-морских сил США нарушить свою границу. Об этом сообщает РИА Новости.
Некоторое время назад эскадренный миноносец американских ВМС «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого, расположенном на юге Приморского края, зашел за российскую границу на два километра. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота России «Адмирал Виноградов» остановил нарушение границы, предупредив экипаж корабля США о готовности к таранному маневру. Сразу после этого американское судно переместилось в нейтральные воды.
Недавно, как сообщал «Рамблер», ВМС США объявили о начале 11-го патрулирования в районе операций Шестого флота в Европе и Африке в поддержку региональных союзников и партнеров (Турции, Украины, Болгарии, Румынии и Грузии) и национальной безопасности США. Вчера там рассказали, что в его рамках эсминец «Дональд Кук» направляется в Черное море, а его заход туда станет седьмым для военных кораблей США в 2020 году.
В апреле 2020-го в Черное море вошел эскадренный миноносец ВМС США «Портер». Там он работал со странами-партнерами США, в том числе с Турцией, для обеспечения безопасности на море.
Видео дня. Барановская проиграла Аршавину суд по алиментам
Комментарии 17
В мире , Джон Маккейн
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе
01:20
Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе
В мире
Пырнувший двух женщин ножом сахалинец попал на видео
00:58
Пырнувший двух женщин ножом сахалинец попал на видео
Происшествия
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
00:42
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
00:39
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
В мире
Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео
00:42
Спасение щенка из пасти аллигатора попало на видео
Происшествия
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
00:34
Крупнейший наркосиндикат России попал на видео
Происшествия
Суд над грузинским «Робин Гудом» попал на видео
02:33
Суд над грузинским «Робин Гудом» попал на видео
Происшествия
Появилось видео спасения гусыни в Москве
00:25
Появилось видео спасения гусыни в Москве
Происшествия
Появилось видео доставки спецтехники в Карабах
00:54
Появилось видео доставки спецтехники в Карабах
Армия
Приключения Байдена в СССР, попавшие на видео
02:33
Приключения Байдена в СССР, попавшие на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение