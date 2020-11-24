Американский эсминец вторгся в российские воды

Россия не позволила кораблю Военно-морских сил США нарушить свою границу. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад эскадренный миноносец американских ВМС « Джон Маккейн » в заливе Петра Великого, расположенном на юге Приморского края, зашел за российскую границу на два километра. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота России «Адмирал Виноградов» остановил нарушение границы, предупредив экипаж корабля США о готовности к таранному маневру. Сразу после этого американское судно переместилось в нейтральные воды.

Недавно, как сообщал «Рамблер», ВМС США объявили о начале 11-го патрулирования в районе операций Шестого флота в Европе и Африке в поддержку региональных союзников и партнеров (Турции, Украины, Болгарии, Румынии и Грузии) и национальной безопасности США. Вчера там рассказали, что в его рамках эсминец «Дональд Кук» направляется в Черное море, а его заход туда станет седьмым для военных кораблей США в 2020 году.

В апреле 2020-го в Черное море вошел эскадренный миноносец ВМС США «Портер». Там он работал со странами-партнерами США, в том числе с Турцией, для обеспечения безопасности на море.