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Почти 50% американцев хотят, чтобы Трамп снова баллотировался в президенты 

Газета.Ru 34 минуты назад
Американцы снова хотят Трампа в президенты
Фото: EPA
Около 47% жителей Соединенных Штатов поддержали идею того, чтобы действующий президент страны Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно с газетой Тhe Нill и Исследовательской службой Харриса. 75% ответивших так респондентов являются сторонниками республиканцев, 24% — сторонниками демократов, уточняет издание.
Опрос проводился с 17 по 19 ноября. В нем приняли участие 1 873 американца. 24 ноября телеканал CNN сообщил, что Управление по общим вопросам администрации США признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать передачу власти. Трамп распорядился начать передачу власти.
3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Администрация США , CNN , Fox News , телеканал NBC , телеканал АВС , США
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