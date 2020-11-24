Демократические ценности: США возьмутся за Турцию

Госдепартамент США планирует запустить программу, направленную в том числе на укрепление «демократических ценностей» в Турции . Реализацией инициативы будет заниматься американское посольство в республике. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

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«Предложения в этой сфере должны быть нацелены на... продвижение верховенства права и свободы выражения мнений, а также на укрепление способности турецких СМИ и гражданского общества отстаивать права и свободы человека», — уточняется в описании гранта.

В рамках инициативы также предусматривается оказание содействия аудитории турецких СМИ в выявлении «ошибочной и ложной информации» и реагировании на неё.

Помимо этого, программа имеет ещё несколько приоритетных направлений работы, в число которых входит, например, «установление связей» между народами Турции и США.

«Эти мероприятия должны быть нацелены на установление личных, образовательных и деловых связей между народами Турции и США и на поощрение позитивного восприятия значимости отношений между двумя странами», — говорится в тексте.

Кроме того, американская инициатива предполагает развитие сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой в сфере борьбы с терроризмом, а также в области укрепления экономического процветания республики.

Как следует из документа, Госдепартамент берёт на себя обязательства по финансированию работы будущих участников проекта — размер одного гранта может варьироваться в пределах от $5 до $50 тыс., при этом общее количество грантов, которое может выдать ведомство, не указано.