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Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды 

Lenta.ru и ещё 5 12 часов назад
Американский эсминец вторгся в российские воды
Фото: Todd Frantom / U.S. Navy
Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы России эсминцем военно-морского флота США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. Об этих обвинениях сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.
Отмечается, что нарушивший границу эсминец вторгся в территориальные воды страны на два километра. Подчеркивается, что «Адмирал Виноградов» также предупредил американский корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.
В октябре сообщалось, что представитель армии Китая выступил с требованием к США прекратить провокации: он обвинил американский эсминец «Джон Маккейн» в нарушении морских границ Китая. Представитель Китая подчеркнул, что его страна готова на «все необходимые меры» для того, чтобы обеспечить свой суверенитет и безопасность, а также стабильность в Южно-Китайском море. Заявление было реакцией на движения американских военных в спорном районе: тогда «Джон Маккейн» прошел недалеко от Парасельских островов, на которые претендует китайское государство.
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В мире , Черное море , Джон Маккейн , Министерство обороны , РИА Новости , США
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