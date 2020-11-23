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Белорусского анархиста Дедка обвинили в нарушении порядка 

Lenta.ru 1 час назад
Белорусского анархиста Дедка обвинили в нарушении порядка
Фото: страница Mikola Dziadok в Facebook
Белорусскому блогеру-анархисту и администратору Telegram-канала Мiкоlа Николаю Дедку предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на Александра Дедка, отца блогера.

«Меня вызывают на допрос в качестве свидетеля. Я сейчас нахожусь на самоизоляции, так что пойду на следующей неделе», — сообщил Александр, пояснив, что сыну вменяют часть 1 статьи 342 УК Белоруссии («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

Сотрудники Министерства внутренних дел Белоруссии задержали Николая Дедка 12 ноября в поселке Сосновый Осиповичского района. В МВД сообщили, что дома у блогера были обнаружены крупные суммы денег в валюте и иностранные банковские карты, а также коктейли Молотова и агитационные материалы.
В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , МВД
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