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Наследники Виктюка останутся без квартиры 

Lenta.ru и ещё 3 23 ноября 2020
Наследники Виктюка останутся без квартиры
Фото: globallookpress.com
Наследники театрального режиссера Романа Виктюка не смогут получить его квартиру, которая находится на Тверской улице в центре Москвы. По документам недвижимость не была оформлена как собственность режиссера, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Изначально предполагалось, что имущество перейдет племяннице Виктюка Наталье и двум ее детям, так как собственных детей у режиссера не было. Однако, по данным издания, родственники не смогут вступить в наследство и фактически останутся без квартиры площадью 66 квадратных метров.
Жилплощадь расположена в доме, построенном по индивидуальному проекту в 1938 году, недалеко от здания Государственной Думы и Охотного ряда. После смерти Виктюка его подруга, народная артистка Валентина Талызина рассказала изданию «Комсомольская правда», что раньше эта квартира принадлежала сыну, а позже и внуку советского вождя Иосифа Сталина. По словам адвоката Сергея Жорина, стоимость апартаментов режиссера оценивается в 50 миллионов рублей.
Виктюк скончался 17 ноября 2020 года из-за тромбоэмболии после заражения коронавирусом. Режиссера госпитализировали в Городскую клиническую больницу имени братьев Бахрушиных в Москве в отделение терапии, однако вскоре Виктюк почувствовал себя хуже, и его перевели в реанимацию, где он умер в возрасте 84 лет. Позже родственники режиссера рассказали, что на протяжении нескольких лет он страдал от онкологии и в последнее время сильно похудел.
Роман Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. В 2009 году Виктюк получил звание народного артиста России. На его счету более 250 спектаклей.
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