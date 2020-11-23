Наследники Виктюка останутся без квартиры 

Наследники театрального режиссера Романа Виктюка не смогут получить его квартиру, которая находится на Тверской улице в центре Москвы. По документам недвижимость не была оформлена как собственность режиссера, сообщает « Федеральное агентство новостей ».

Изначально предполагалось, что имущество перейдет племяннице Виктюка Наталье и двум ее детям, так как собственных детей у режиссера не было. Однако, по данным издания, родственники не смогут вступить в наследство и фактически останутся без квартиры площадью 66 квадратных метров.

Жилплощадь расположена в доме, построенном по индивидуальному проекту в 1938 году, недалеко от здания Государственной Думы и Охотного ряда. После смерти Виктюка его подруга, народная артистка Валентина Талызина рассказала изданию «Комсомольская правда», что раньше эта квартира принадлежала сыну, а позже и внуку советского вождя Иосифа Сталина. По словам адвоката Сергея Жорина, стоимость апартаментов режиссера оценивается в 50 миллионов рублей.

Виктюк скончался 17 ноября 2020 года из-за тромбоэмболии после заражения коронавирусом. Режиссера госпитализировали в Городскую клиническую больницу имени братьев Бахрушиных в Москве в отделение терапии, однако вскоре Виктюк почувствовал себя хуже, и его перевели в реанимацию, где он умер в возрасте 84 лет. Позже родственники режиссера рассказали , что на протяжении нескольких лет он страдал от онкологии и в последнее время сильно похудел.

Роман Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. В 2009 году Виктюк получил звание народного артиста России. На его счету более 250 спектаклей.