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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15 процентов для богатых граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей.

Скончался бывший глава Хакасии Виктор Зимин. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает 19rus.info.

Marko Drobnjakovic / AP

НАТО в Эстонии проводит эксперимент с обманной тактикой, позволяющей привлечь внимание российских хакеров, рассказывает Defense One.

События в Нагорном Карабахе и действия президента России Владимира Путина заставили «остолбенеть» украинское руководство и нарушили планы по Донбассу и Крыму.

Политик Алексей Навальный получит статус политического беженца в Германии. Об этом политолог Александр Сосновский заявил Федеральному агентству новостей.

По мнению экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, Россия разрабатывала план по присоединению Крыма задолго до событий 2014 года. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак

Вооруженные силы Азербайджана попытались занять село Бердашен в Нагорном Карабахе вопреки трехстороннему соглашению о перемирии.

В США сравнили кандидата в президенты США Джо Байдена с бывшим главой государства Джоном Кеннеди , назвав их «фейковыми президентами», выигравшими выборы в результате фальсификаций и сговора.

Сотрудники следственного комитета РФ обнародовали данные из дела о взрыве в московском метро 10 лет назад, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Отца многодетной семьи обвинили в растлении приемных дочерей и внучек, сообщает Life.ru. Предполагается, что детей из приютов берут специально, чтобы получать помощь от государства.