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Пока вы не уснули: Путин заставил Украину «остолбенеть» 

Сергей Василенок 32 минуты назад
Пока вы не уснули: Путин заставил Украину «остолбенеть»
Фото: РИА Новости
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Путин подписал закон о налоге для богатых

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15 процентов для богатых граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей.
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Умер Виктор Зимин

Скончался бывший глава Хакасии Виктор Зимин. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает 19rus.info.
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В США рассказали о «ловушке» НАТО для России

Marko Drobnjakovic / AP
НАТО в Эстонии проводит эксперимент с обманной тактикой, позволяющей привлечь внимание российских хакеров, рассказывает Defense One.
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Путин заставил «остолбенеть» Украину

События в Нагорном Карабахе и действия президента России Владимира Путина заставили «остолбенеть» украинское руководство и нарушили планы по Донбассу и Крыму.
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"Операция в Крыму готовилась много лет"

По мнению экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, Россия разрабатывала план по присоединению Крыма задолго до событий 2014 года. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак.
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Азербайджан пытался занять Карабах вопреки перемирию

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Байдена назвали вторым «фейковым» президентом США

В США сравнили кандидата в президенты США Джо Байдена с бывшим главой государства Джоном Кеннеди, назвав их «фейковыми президентами», выигравшими выборы в результате фальсификаций и сговора.
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Появились подробности терактов в метро Москвы

Сотрудники следственного комитета РФ обнародовали данные из дела о взрыве в московском метро 10 лет назад, сообщает Telegram-канал РИА Новости.
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Насилуют и развращают: в РФ найден детский дом терпимости

Отца многодетной семьи обвинили в растлении приемных дочерей и внучек, сообщает Life.ru. Предполагается, что детей из приютов берут специально, чтобы получать помощь от государства.
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Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
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В мире , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Джон Кеннеди , Виктор Зимин , Ксения Собчак , Владимир Путин , СКР , НАТО , РИА Новости , РИА ФАН , ИТАР-ТАСС , Reuters
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