В США выявили 142 тысячи новых случаев COVID-19 

Более 142 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончался 921 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 142 732 новых случая заражения. В пятницу был зафиксирован максимальный суточный прирост, тогда выявили 187 833 заражения за сутки.

В субботу зарубежные СМИ со ссылкой на университет Хопкинса сообщали, что в США за сутки были выявлены рекордные 195 542 случая заражения, однако на самом сайте университета данных за субботу так и не появилось.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 12 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 256 тысяч человек. Выздоровели более 4,5 миллиона инфицированных.

Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заболели более 58 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.