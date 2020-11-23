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Азербайджан попытался занять территории в Нагорном Карабахе вопреки перемирию 

Lenta.ru 2 часа назад
Азербайджан пытался занять Карабах вопреки перемирию
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Азербайджана попытались занять село Бердашен в Нагорном Карабахе вопреки трехстороннему соглашению о перемирии. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo российского журналиста Семена Пегова со ссылкой на жителей населенного пункта.

Бердашен находится в Мартунинском районе, шесть сел которого должны перейти под контроль Азербайджана. Вместе с тем данный населенный пункт отсутствует в списке. «Следовательно, действия Вооруженных сил Азербайджана идут вразрез с условиями прекращения боевых действий в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха — прим. „Ленты.ру“)», — пишет WarGonzo.

Уточняется, что сейчас жители Бердашена сами пытаются не пустить азербайджанских военных на свои территории.
9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.
Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе столкновений Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов, в том числе город Шуши, расположенный в 10 километрах от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта.
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В мире , Семен Пегов , Lenta.ru
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