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Николя Саркози оказался на скамье подсудимых из-за коррупции 

Lenta.ru 1 час назад
Николя Саркози оказался на скамье подсудимых
Фото: РИА Новости
Бывший президент Франции Николя Саркози оказался на скамье подсудимых. Об этом пишет BFM TV.
65-летнего политика обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Вместе с бывшим президентом Франции по делу проходят его адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Слушания должны продлиться до 10 декабря.
Следствие считает, что через своего адвоката бывший французский лидер мог обещать Азиберу должность в Монако. В обмен тот должен был предоставить конфиденциальную информацию о другом расследовании: оно касалось обвинений в незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.
Саркози отрицает свою вину: он указывает на то, что Азибер не получал никакого поста в Монако. Присутствующие на слушаниях коллеги адвоката Эрзога считают, что выдвинутые обвинения — это «тяжелая атака на всю профессию». Обвиняемым может грозить штраф до одного миллиона евро и десять лет тюрьмы.
16 октября Саркози предъявили обвинения в создании «преступного сообщества» в связи с предполагаемом финансированием Ливией его президентской кампании 2007-го. В 2018 году ему уже предъявлялись обвинения в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании, а также сокрытии ливийских госсредств.
По данным следствия, в 2007 году Саркози в ходе встречи с Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти деньги он якобы использовал для финансирования своей предвыборной кампании. По законам Франции кандидатам запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.
Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.
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В мире , Николя Саркози , Лилиан Беттанкур , Business FM
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