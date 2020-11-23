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Трамп столкнулся с давлением соратников по партии 

Аргументы Недели 1 час назад
Трамп столкнулся с давлением соратников по партии
Фото: globallookpress.com/ Jerry Glaser Cbp Photos
Пока еще действующий президент Соединенных Штатов может отказаться от дальнейшей борьбы за свой пост. На него начали давить однопартийцы из республиканской партии.
Давление республиканцев на Дональда Трампа растет. От пока еще действующего президента США требуют прекратить отчаянную борьбу за пост. Политик требует отменить результаты прошедших выборов. Эти требования выглядят уже нелепыми, а поведение Трампа называют хаотичным.

«Республиканское руководство в Вашингтоне поддерживало заявления Трампа о воровстве голосов на выборах 3 ноября», — говорят инсайдеры республиканской партии: «Но ряд других видных деятелей были прямолинейны.

В их число вошли два трамповских бывших советника по национальной безопасности.
Прямо сейчас Трамп бросает камни в окна, он является политическим эквивалентом уличного бунтаря. Это на руку нашим противникам». Инсайдеры признают, что упоминание интересов России в контексте выборов, в реальности нелепы. Кремлю безразлично, кто победил на выборах президента Соединенных Штатов. Пока о решении Трампа ничего не известно. После проигрыша на президентских выборах он отчаянно пытался отменить их результаты.
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В мире , Дональд Трамп , США
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