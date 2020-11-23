«Операция в Крыму готовилась много лет» 

Ксении Собчак. По мнению экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, Россия разрабатывала план по присоединению Крыма задолго до событий 2014 года. Об этом он заявил в интервью

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.

Богдан заявил, что присоединение Крыма не было спонтанной акцией, а готовилось заранее.

«Такие операции за год не делаются. Это нахождение коммуникаций, каких-то подразделений. Это снабжение, это логистика, это очень сложно», — отметил он.

Он выразил уверенность, что операция по присоединению Крыма готовилась еще до того, как президентом стал Виктор Янукович и на Украине о ней знали.

«Был какой-то план противодействия в Украине. Вот почему не задействовали его? Очень сложный вопрос. Из того, что я знаю, не хотели полномасштабной войны. Каждый день была надежда, что сейчас все остановится, разойдемся по углам и начнем договариваться», — пояснил он.