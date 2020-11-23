Раскрыта судьба российских миротворцев в Приднестровье 

Президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российских миротворцев из Приднестровья, однако для этого нужно будет получить согласие всех заинтересованных сторон. Об этом рассказал изданию «ПолитНавигатор» кишиневский политолог, член Исполкома партии «Гражданский Конгресс» Зураб Тодуа.

Как сообщал «Рамблер», Санду выиграла президентские выборы во втором туре. После своего избрания она назвала Приднестровье регионом, который откололся от Молдавии, заявила, что верит в появление геополитической возможности для воссоединения страны и что решение об этом будет мирным. При этом президент заявила, что формат решения конфликта должен подразумевать полный вывод российских войск.

Зураб Тодуа отметил, что смена формата миротворческой операции «невозможна без согласия всех сторон».

«В Соглашении от 1992 года четко сказано, что российский военный контингент покинет регион, как только будет определен статус Приднестровья в составе Республики Молдова. Для этого в формате «5+2» ведутся переговоры. Дело за малым — чтобы стороны пришли к компромиссу», — подчеркнул он.

При этом политолог напомнил, что все участники формата «5+2», в том числе и Россия, признают территориальную целостность Молдовы. Тодуа допустил, что «в какую-нибудь перегревшуюся голову может прийти мысль о том, чтобы присмотреться к опыту Азербайджана», однако призвал вспомнить, чем закончились военные действия в Карабахе.

«Помимо того, что общего между двумя конфликтами крайне мало, давайте посмотрим: чем, собственно, в Нагорном Карабахе закончилось дело? Вводом 2 тысяч российских миротворцев и свыше 100 единиц бронетехники в зону конфликта», — отметил он.