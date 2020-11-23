Россия пригрозила жестким ответом на передачу данных США 

В 1992 году, как сообщал «Рамблер», 23 государства подписали Договор по открытому небу. Он позволяет участникам соглашения летать над территорией друг друга, контролируя военную деятельность. Позже к договору присоединились еще 11 стран, Россия — в 2001 году. Некоторое время назад власти США заявили о намерении выйти из ДОН по причине нарушения его условий, которое якобы допустила Россия. В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода из договора.

В тот же день в российском МИД назвали этот шаг Вашингтона весьма прискорбным с точки зрения европейской безопасности и полностью вписывающимся в его линию на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области.

«Американская сторона рассчитывает, что ее союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а с другой — делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъемки российской территории», — также заявили там.

В министерстве подчеркнули неприемлемость этого для России и заявили о намерении добиваться твердых гарантий выполнения государствами — членами ДОН своих обязательств по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и непередаче материалов наблюдательных полетов странам, не являющимся участницами соглашения. Сегодня в МИД сообщили, что Россия жестко ответит странам — членам ДОН на передачу данных США.