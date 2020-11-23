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Байдена назвали вторым «фейковым» президентом США 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Байдена назвали вторым «фейковым» президентом США
Фото: Reuters
В США сравнили кандидата в президенты США Джо Байдена с бывшим главой государства Джоном Кеннеди, назвав их «фейковыми президентами», выигравшими выборы в результате фальсификаций и сговора. Об этом пишет газета «Взгляд».
Как сообщал «Рамблер», 3 ноября в США состоялись выборы президента. Их победитель до сих пор официально не назван, однако средства массовой информации отдали победу Джо Байдену. Байден также отметил, что стал новым президентом США. При этом Трамп оспаривает в суде результаты голосования в ряде штатов.
Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани сохраняет оптимизм и надеется на Верховный суд США. При этом на одной из пресс-конференций он сравнил Байдена с Кеннеди. В картине мира адвоката один из наиболее любимых американцами лидеров был прежде всего «фейковым президентом», то есть выигравшим выборы в результате фальсификаций и сговора, пишет «Взгляд».
Издание напомнило, что сейчас штатами с «подозрительными округами», обеспечившими избрание Байдена, являются Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Джорджия и Невада.

«Столь же подозрительную победу Кеннеди принесли Иллинойс (точнее, округ Кук, где расположен Чикаго) и южный Техас», — отмечается в статье.

Издание напоминает, что в Иллинойсе Кеннеди поддержали мэр Чикаго Ричард Дейли, а вторым кандидатом на подтасовку голосов называется мафия.

«Выборы 1960-го в Чикаго и Техасе оставили свидетельства того же рода, что и выборы 2020-го в Пенсильвании и Неваде, — голосовавшие покойники, феноменальная явка, показания «соучастников»», — отмечается в статье.

При этом газета считает, что кампания 2020 года «породит значительно больше расследования и книг, чем в 1960-м».

«С разной степенью убедительности там будет доказываться, что президентом стал самозванец. Это продолжит жить как миф, теория, подозрение или убежденность, будет преследовать Байдена вплоть до его похорон», — уверено издание.

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В мире , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Джон Кеннеди , Деловая газета "Взгляд"
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