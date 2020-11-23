На Украине объяснили, как кинули Путина 

Сегодня Богдан дал интервью Собчак для ее YouTube-канала. В ходе него он объяснил, что Украина кинула Россию, потому что не выполнила обязательства по документам, которые подписали переговорные группы России и Украины, о создании переговорной группы с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Эта переговорная группа так и не была создана по вине Украины.

«Может, не надо было их (обязательства. — Прим. ред.) брать на себя? Может, надо было сначала… сможешь ты это сделать, не сможешь?» — задался вопросами Богдан.

Он отметил, что на Украине каждый вопрос, связанный с войной в Донбассе, вызывает очень большое напряжение, а людей, которые настроены очень агрессивно, очень много. При этом Богдан призвал понимать, что у Зеленского очень сложная ситуация по вопросу мира — он не хочет раскачать какую-нибудь нестабильность внутри страны.