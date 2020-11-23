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На Украине объяснили, как кинули Путина 

Артём Кульша 13 минут назад
На Украине объяснили, как кинули Путина
Фото: ТАСС
Украина кинула Россию, не выполнив взятые на себя обязательства. Об этом бывший руководитель офиса украинского президента Андрей Богдан заявил в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».
Богдан, как сообщал «Рамблер», возглавлял офис президента Украины в мае 2019-го — феврале 2020 года. Ранее в интервью журналисту Дмитрию Гордону он заявил, что администрация украинского президента Владимира Зеленского жестко кинула президента России Владимира Путина.
Сегодня Богдан дал интервью Собчак для ее YouTube-канала. В ходе него он объяснил, что Украина кинула Россию, потому что не выполнила обязательства по документам, которые подписали переговорные группы России и Украины, о создании переговорной группы с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Эта переговорная группа так и не была создана по вине Украины.

«Может, не надо было их (обязательства. — Прим. ред.) брать на себя? Может, надо было сначала… сможешь ты это сделать, не сможешь?» — задался вопросами Богдан.

Он отметил, что на Украине каждый вопрос, связанный с войной в Донбассе, вызывает очень большое напряжение, а людей, которые настроены очень агрессивно, очень много. При этом Богдан призвал понимать, что у Зеленского очень сложная ситуация по вопросу мира — он не хочет раскачать какую-нибудь нестабильность внутри страны.
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Комментарии 1
В мире , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Дмитрий Гордон
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