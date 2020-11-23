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Коронавирус приблизил начало холодной войны 

Артём Кульша 37 минут назад
Коронавирус приблизил начало холодной войны
Фото: Reuters
Начало холодной войны между США и Китаем стало более вероятным из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РБК.
Некоторое время назад Российский совет по международным делам подготовил доклад «COVID-19 и ситуация в современном мире: риски и возможности для внешней политики России» на основе дискуссий с участием российских дипломатов, ученых и представителей бизнеса.
В нем сказано, что распространение коронавирусной инфекции оказало шоковый эффект почти в любой точке земного шара как никакое другое событие в последние десятилетия. В том числе пандемия нанесла серьезный удар по глобальной экономике, а сильнее других пострадали ее локомотивы — США, Китай и Европейский союз.
Также на фоне пандемии обострились многие противоречия. Например, переход Пекина и Вашингтона к открытому соперничеству стал необратимой тенденцией. Это может стать причиной разъединения экономической взаимосвязи между этими странами, что, в свою очередь, чревато серьезным шоком мирового хозяйства.
Также ухудшение китайско-американских отношений грозит началом военной конфронтации между этими странами и гонкой вооружений, а пандемия ускорила эскалацию новой холодной войны из-за обвинений со стороны США в адрес Китая в распространении вируса.

«В интересах России в условиях ускоряющегося формирования нового биполярного мира не допустить этого, избегать вовлечения в изматывающую конфронтацию», — сказано в докладе РСМД.

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В мире , Армия , ЕС
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