СМИ: союз Путина и Эрдогана «трещит по швам» 

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Российско-турецкие отношения охлаждаются, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на немецкое издание Der Tagesspiegel. Интересы Москвы Анкары за последнее время все чаще идут вразрез, однако союз глав государств до сих пор держится.

Журналисты отметили, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган дано заключили нечто похожее на «альянс против Запада», к которому не скрывают неприязненное отношение. Однако в последнее время в российско-турецких отношениях замечены «трещины».

Первая — война в Сирии, где Москва встала на сторону Башара Асада , а Анкара вознамерилась его свергнуть. Ситуация обострилась, когда турки сбили российский бомбардировщик. Путину и Эрдогану пришлось помириться, когда Турции понадобилась помощь против курдов на юге Сирии. Российский лидер таким образом вытеснил США из региона. Отношения между странами снова испортились из-за разных позиций по Идлибу. Притирания, по словам автора статьи, идут по сей день.

Еще одна «трещина» — война в Ливии. Москва заключала с лидером страны Муаммаром Каддафи договор на разработку нефтяных и газовых месторождений, а также на строительство железнодорожной линии. С этой целью ему выдали кредит в размере около 4,5 миллиарда долларов. Каддафи свергли, а новые ливийские власти заключили аналогичные контракты с Турцией. В результате Россия осталась не у дел. В настоящее время Москва и Анкара поддерживают противоборствующие политические силы в Ливии. Наконец, отпечаток на российско-турецкие отношения наложили события в Нагорном Карабахе.

«Несмотря на серьёзные противоречия в геополитических интересах России и Турции постоянно удаётся добиться удивительно высокого и стабильного уровня сотрудничества», — констатировали немецкие журналисты.

Они напомнили, что для Турции Россия является главным поставщиком природного газа, тесным партнером в туристической сфере, крупнейшим потребителем турецких товаров, а для Турции Россия — важное звено в реализации энергетической политики.