Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

СМИ: союз Путина и Эрдогана «трещит по швам» 

Павел Тиунов 43 минуты назад
Российско-турецкие отношения охлаждаются, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на немецкое издание Der Tagesspiegel. Интересы Москвы и Анкары за последнее время все чаще идут вразрез, однако союз глав государств до сих пор держится.
Журналисты отметили, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган дано заключили нечто похожее на «альянс против Запада», к которому не скрывают неприязненное отношение. Однако в последнее время в российско-турецких отношениях замечены «трещины».
Первая — война в Сирии, где Москва встала на сторону Башара Асада, а Анкара вознамерилась его свергнуть. Ситуация обострилась, когда турки сбили российский бомбардировщик. Путину и Эрдогану пришлось помириться, когда Турции понадобилась помощь против курдов на юге Сирии. Российский лидер таким образом вытеснил США из региона. Отношения между странами снова испортились из-за разных позиций по Идлибу. Притирания, по словам автора статьи, идут по сей день.
Война в Карабахе: о чем говорили Путин и Эрдоган
Еще одна «трещина» — война в Ливии. Москва заключала с лидером страны Муаммаром Каддафи договор на разработку нефтяных и газовых месторождений, а также на строительство железнодорожной линии. С этой целью ему выдали кредит в размере около 4,5 миллиарда долларов. Каддафи свергли, а новые ливийские власти заключили аналогичные контракты с Турцией. В результате Россия осталась не у дел. В настоящее время Москва и Анкара поддерживают противоборствующие политические силы в Ливии. Наконец, отпечаток на российско-турецкие отношения наложили события в Нагорном Карабахе.

«Несмотря на серьёзные противоречия в геополитических интересах России и Турции постоянно удаётся добиться удивительно высокого и стабильного уровня сотрудничества», — констатировали немецкие журналисты.

Они напомнили, что для Турции Россия является главным поставщиком природного газа, тесным партнером в туристической сфере, крупнейшим потребителем турецких товаров, а для Турции Россия — важное звено в реализации энергетической политики.
Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
Комментарии 93
В мире , Видео , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Муаммар Каддафи , Владимир Путин , InoSMI.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
01:08
Избиение подростка хулиганами в ТЦ Екатеринбурга попало на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
00:31
Опубликовано видео с места пожара в Нальчике
Происшествия
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
00:20
«Парящее» Черное море попало на видео в Сочи
Общество
ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео
01:24
ДТП после угона внедорожника в Петербурге попало на видео
Происшествия
Протестующие американцы сожгли маски и попали на видео
00:44
Протестующие американцы сожгли маски и попали на видео
В мире Общество
Массовая драка девушек в Томске попала на видео
02:14
Массовая драка девушек в Томске попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео подробностей о состоянии здоровья Прилучного
00:54
Опубликовано видео подробностей о состоянии здоровья Прилучного
Шоу-бизнес Происшествия
Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону
00:25
Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону
Происшествия
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
00:32
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
01:20
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение