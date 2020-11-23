СМИ: союз Путина и Эрдогана «трещит по швам» 

Российско-турецкие отношения охлаждаются, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на немецкое издание Der Tagesspiegel. Интересы Москвы и Анкары за последнее время все чаще идут вразрез, однако союз глав государств до сих пор держится.
Журналисты отметили, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган дано заключили нечто похожее на «альянс против Запада», к которому не скрывают неприязненное отношение. Однако в последнее время в российско-турецких отношениях замечены «трещины».
Первая — война в Сирии, где Москва встала на сторону Башара Асада, а Анкара вознамерилась его свергнуть. Ситуация обострилась, когда турки сбили российский бомбардировщик. Путину и Эрдогану пришлось помириться, когда Турции понадобилась помощь против курдов на юге Сирии. Российский лидер таким образом вытеснил США из региона. Отношения между странами снова испортились из-за разных позиций по Идлибу. Притирания, по словам автора статьи, идут по сей день.
Еще одна «трещина» — война в Ливии. Москва заключала с лидером страны Муаммаром Каддафи договор на разработку нефтяных и газовых месторождений, а также на строительство железнодорожной линии. С этой целью ему выдали кредит в размере около 4,5 миллиарда долларов. Каддафи свергли, а новые ливийские власти заключили аналогичные контракты с Турцией. В результате Россия осталась не у дел. В настоящее время Москва и Анкара поддерживают противоборствующие политические силы в Ливии. Наконец, отпечаток на российско-турецкие отношения наложили события в Нагорном Карабахе.
«Несмотря на серьёзные противоречия в геополитических интересах России и Турции постоянно удаётся добиться удивительно высокого и стабильного уровня сотрудничества», — констатировали немецкие журналисты.
Они напомнили, что для Турции Россия является главным поставщиком природного газа, тесным партнером в туристической сфере, крупнейшим потребителем турецких товаров, а для Турции Россия — важное звено в реализации энергетической политики.