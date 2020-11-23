Названа худшая страна в борьбе с ковидом 

Швеция хуже других стран Европы справляется с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Российская газета».

Некоторое время назад Организация экономического сотрудничества и развития проанализировала европейские страны на предмет успешности борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

По результатам анализа Швеция была признана страной, которая хуже других справляет с распространением заболевания, потому что там не сократилась мобильность населения во время пандемии, возникли большие проблемы с сокращением числа новых пациентов в отделениях интенсивной терапии, а показатель R (возможность инфицированного заразить в среднем менее одного человека) опустился ниже единицы за 58 дней (в Исландии, например, за 18 дней).

«Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл назвал эти выводы вырванными из контекста», — сообщает «Российская газета».

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 58,7 миллионов человек.

В Швеции число заболевших превысило 208,2 тысячи человек. Там до сих пор не вводился всеобщий карантин, власти лишь рекомендовали населению соблюдать социальную дистанцию, не посещать людных мест и работать дистанционно.