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Названа худшая страна в борьбе с ковидом 

Артём Кульша 1 час назад
Названа худшая страна в борьбе с ковидом
Фото: Reuters
Швеция хуже других стран Европы справляется с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Российская газета».
Некоторое время назад Организация экономического сотрудничества и развития проанализировала европейские страны на предмет успешности борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.
По результатам анализа Швеция была признана страной, которая хуже других справляет с распространением заболевания, потому что там не сократилась мобильность населения во время пандемии, возникли большие проблемы с сокращением числа новых пациентов в отделениях интенсивной терапии, а показатель R (возможность инфицированного заразить в среднем менее одного человека) опустился ниже единицы за 58 дней (в Исландии, например, за 18 дней).

«Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл назвал эти выводы вырванными из контекста», — сообщает «Российская газета».

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 58,7 миллионов человек.
В Швеции число заболевших превысило 208,2 тысячи человек. Там до сих пор не вводился всеобщий карантин, власти лишь рекомендовали населению соблюдать социальную дистанцию, не посещать людных мест и работать дистанционно.
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В мире , ОЭСР , "Российская газета"
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