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Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово 2020 года 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В Оксфорде не смогли выбрать главное слово года
Фото: ТАСС
Оксфордский словарь английского языка не смог выделить только одно важнейшее слово 2020 года, опубликовав вместо этого целый ряд наиболее полно описывающих это время понятий. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте словаря, который по традиции в ноябре называет свою версию слова года.

"Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развития языка в течение 2020 года, в Oxford Languages (новое название подразделения по выпуску словарей издательства Оксфордского университета — прим. ТАСС) пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом", — говорится в заявлении.

Оксфордские лексикографы разместили слова в календаре уходящего года, отметив наиболее упоминаемые в зависимости от того или иного события. Так, в январе, когда Австралия была охвачена пожарами, таким стало слово bushfire — "разрушительный лесной пожар", а также "импичмент" — в первом месяце 2020 года в Сенате Конгресса США в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа начали рассматривать обвинения, выдвинутые в отношении американского лидера.
Весной в список слов и выражений вошли несколько понятий, связанных с пандемией, поразившей в этом году планету и изменившей уклад жизни миллиардов людей. Это и coronavirus ("коронавирус"), COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание), lockdown (принудительные карантинные меры, вводимые властями для сдерживания распространения COVID-19), social distancing ("социальное дистанцирование"), reopening ("возобновление").
Также лексикографы отметили прилагательное "белорусский" как одно из слов августа 2020 года в связи с переизбранием в Белоруссии Александра Лукашенко на шестой президентский срок.
В прошлом году Оксфордский словарь выделил словосочетание "климатическое ЧП" (climate emergency), которое определяется как "ситуация, при которой необходимо принятие срочных мер для предотвращения изменения климата и недопущения связанного с этим потенциально необратимого ущерба для окружающей среды".
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Австралия
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