Белоруссия понадеялась на «политическую мудрость» США 

Министерство иностранных дел Белорусии выступило с заявлением по поводу вступления в силу решения США о выходе из Договора по открытому небу и понадеялось на «политическую мудрость» руководства страны. Документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

В Белоруссии считают, что Договор остается одним из наиболее значимых и эффективно действующих юридически обязывающих военно-политических механизмов на пространстве от Ванкувера до Владивостока.

МИД Белоруссии уверены, что выход США из соглашения «приведет к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряженности». «Серьезный ущерб наносится архитектуре евроатлантической безопасности и инструментарию контроля над вооружениями», — говорится в документе.

Внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что решение будет пересмотрено в ближайшее время, а возвращение США в сообщество «открытого неба» положительно скажется на восстановлении атмосферы доверия.

США с 22 ноября перестали быть участником Договора по открытому небу. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Россия якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что российская сторона во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа . Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.