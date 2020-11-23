Джонсон оценил британскую вакцину от COVID-19

Ранее компания сообщила, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал среднюю эффективность на уровне 70%. По данным AstraZeneca, участники получали два разных варианта дозировки вакцины, один из них показал эффективность на уровне 90%, другой — на уровне 62%. Компания сообщила, что промежуточный анализ показал, что вакцина является эффективной в предотвращении COVID-19

"Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях. Впереди еще дальнейшие проверки на безопасность, но это фантастические результаты", — написал Джонсон в Twitter

Он отметил роль "потрясающих" ученых Оксфорда и компании AstraZeneca, а также всех, кто принимал участие в испытаниях.