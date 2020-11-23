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Джонсон оценил данные об эффективности британской вакцины от COVID-19 

РИА Новости 3 часа назад
Джонсон оценил британскую вакцину от COVID-19
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "фантастическим результатом" данные об эффективности вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда.
Ранее компания сообщила, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал среднюю эффективность на уровне 70%. По данным AstraZeneca, участники получали два разных варианта дозировки вакцины, один из них показал эффективность на уровне 90%, другой — на уровне 62%. Компания сообщила, что промежуточный анализ показал, что вакцина является эффективной в предотвращении COVID-19.
"Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях. Впереди еще дальнейшие проверки на безопасность, но это фантастические результаты", — написал Джонсон в Twitter.
Он отметил роль "потрясающих" ученых Оксфорда и компании AstraZeneca, а также всех, кто принимал участие в испытаниях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Борис Джонсон
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