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Белорусские раскольники «отлучили» Лукашенко от церкви 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Белорусские раскольники «отлучили» Лукашенко от церкви
Фото: РИА Новости
Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ), объявившая о своей независимости, «отлучила» президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

«Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирными людьми на улицах и в тюрьмах в Минске и в разных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богоборческую политику большевиков, открыто нарушают заветы Божии», — заявил архиепископ раскольников Святослав Логин.

Он также призвал остановиться тех, кто «служит сатанинской власти» президента, иначе их будет ожидать «проклятие потомков в жизни земной и ад — в жизни небесной».
14 сентября стало известно, что главе белорусских католиков Тадеушу Кондрусевичу аннулировали паспорт. 31 августа ему запретили въезд в Белоруссию.
Белорусская автокефальная православная церковь была создана в 1948 году при поддержке неканонической Украинской автокефальной православной церкви. БАПЦ не признана ни одной из поместных православных церквей. Она осуществляет деятельность преимущественно за границей, но также имеет приход в Минске.
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Комментарии
В мире , Тадеуш Кондрусевич , Александр Лукашенко , РПЦ , Канада , Минск , США
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