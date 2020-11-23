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Самолеты-разведчики США атаковали Крым 

Алиса Селезнёва 9 минут назад
Самолеты-разведчики США атаковали Крым
Фото: Wikipedia
Самолеты радиоэлектронной разведки ВС США ведут работу у черноморского побережья России, в том числе рядом с Крымом. Об этом сообщает Telegram— канал «Военный обозреватель».
По данным канала, сославшегося на авиационный ресурс PlaneRadar, вдоль черноморского побережья России пролетели самолеты RC-135U Combat Sent и CL-600 Artemis.
При этом один из самолетов радиоэлектронной разведки США, судя по траектории, достаточно близко подлетел к Крыму.
Также активный мониторинг у границ России провел и специальный самолет Bombardier Challenger 605 ВС США с базы Констанца, отмечает «Военный обозреватель».
Как сообщал «Рамблер», сегодня стало известно, что эскадренный миноносец Военно-морских сил США «Дональд Кук» направляется в акваторию Черного моря. В пресс-службе Шестого флота американских ВМС в Европе и Африке сообщили, что американские «корабли ведут регулярное патрулирование в этих водах в поддержку наших союзников по НАТО и партнеров».
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В мире , Армия , Дональд Кук , НАТО
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