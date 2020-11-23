Самолеты-разведчики США атаковали Крым 

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Самолеты радиоэлектронной разведки ВС США ведут работу у черноморского побережья России , в том числе рядом с Крымом . Об этом сообщает Telegram— канал «Военный обозреватель».

По данным канала, сославшегося на авиационный ресурс PlaneRadar, вдоль черноморского побережья России пролетели самолеты RC-135U Combat Sent и CL-600 Artemis.

При этом один из самолетов радиоэлектронной разведки США, судя по траектории, достаточно близко подлетел к Крыму.

Также активный мониторинг у границ России провел и специальный самолет Bombardier Challenger 605 ВС США с базы Констанца, отмечает «Военный обозреватель».