Влиятельный американский эксперт Пол Гобл, бывший специальный советник Госдепа и аналитик ЦРУ , рассказал грузинским СМИ об изменении баланса сил в регионе Южного Кавказа после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе и вводе российских миротворцев, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«В регионе наряду с двумя большими игроками — Россией и Турцией появился Иран. Россия всегда пристально наблюдает за Кавказом и если только какая-то из сторон здесь ослабнет и больше не будет представлять для России силу, с которой надо считаться, Россия немедленно разморозит замороженные конфликты», — заявил он в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели»).

По его словам, «Грузия для России — это дорога на Южный Кавказ, Армения — рычаг, Азербайджан же — потенциальная награда».

«Россия всеми методами использует Грузию и Армению, чтобы добиться влияния на Азербайджан», — сказал Пол Гобл.

Он отметил, что сейчас Азербайджан имеет поддержку Турции, «но Россия не остановится в достижении своей цели».

Аналитик также сказал, что у Азербайджана сейчас могут появиться амбиции усилить свое региональное влияние, и он «может разыграть карту проживающих в Грузии этнических азербайджанцев».