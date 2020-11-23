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В Вашингтоне назвали «рычаг» и «награду» для России на Южном Кавказе 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Влиятельный американский эксперт Пол Гобл, бывший специальный советник Госдепа и аналитик ЦРУ, рассказал грузинским СМИ об изменении баланса сил в регионе Южного Кавказа после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе и вводе российских миротворцев, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«В регионе наряду с двумя большими игроками — Россией и Турцией появился Иран. Россия всегда пристально наблюдает за Кавказом и если только какая-то из сторон здесь ослабнет и больше не будет представлять для России силу, с которой надо считаться, Россия немедленно разморозит замороженные конфликты», — заявил он в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели»).

По его словам, «Грузия для России — это дорога на Южный Кавказ, Армения — рычаг, Азербайджан же — потенциальная награда».

«Россия всеми методами использует Грузию и Армению, чтобы добиться влияния на Азербайджан», — сказал Пол Гобл.

Он отметил, что сейчас Азербайджан имеет поддержку Турции, «но Россия не остановится в достижении своей цели».
Аналитик также сказал, что у Азербайджана сейчас могут появиться амбиции усилить свое региональное влияние, и он «может разыграть карту проживающих в Грузии этнических азербайджанцев».

«Россия будет стараться не допустить в регион Южного Кавказа Америку, Запад. Они же должны это признать и отказаться от пассивной политики. Иначе Кавказ будет опасным хранилищем неурегулированных конфликтов», — заявил он.

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В мире , Видео , Госдеп США , ЦРУ , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения , Грузия , Иран , Тбилиси , Турция , Южный
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