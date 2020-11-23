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Эсминец США плывет в Черное море 

Артём Кульша 44 минуты назад
Эсминец США плывет в Черное море
Фото: Reuters
Эскадренный миноносец Военно-морских сил США «Дональд Кук» направляется в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», ВМС США объявили о начале 11-го патрулирования в районе операций Шестого флота ВМС в Европе и Африке в поддержку региональных союзников и партнеров и национальной безопасности США. 21 ноября там рассказали, что в его рамках «Дональд Кук» осуществляет переброску личного состава в залив Суда в Греции. Сегодня РИА Новости сообщило, что «Дональд Кук» направляется в Черное море.
Сегодня в пресс-службе Шестого флота сообщили, что «Дональд Кук» направляется в Черное море, а его заход туда станет седьмым для военных кораблей США в 2020 году.

«Корабли ВМС США регулярно патрулируют в этих водах в поддержку наших союзники по НАТО и партнеров», — отметили там, сопроводив сообщение изображениями флагов Турции, Украины, Болгарии, Румынии и Грузии.

В феврале 2019 года «Дональд Кук» уже входил в Черное море. В Шестом флоте назвали целью этого обеспечение безопасности и укрепление стабильности в регионе и повышение потенциала и боеготовности вместе с региональными партнерами и союзниками по Североатлантическому Альянсу.
В апреле 2020-го в Черное море вошел эскадренный миноносец ВМС США «Портер». Там он работал со странами-партнерами США, в том числе с Турцией, для обеспечения безопасности на море.
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В мире , Дональд Кук , НАТО , РИА Новости
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