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В Армении оппозиционер объявил голодовку с требованием отставки Пашиняна 

Lenta.ru 1 час назад
В Армении оппозиционер объявил голодовку
Фото: Reuters
Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» («Армянская революционная федерация») Гегам Манукян объявил бессрочную голодовку, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, «из-за бездарной и разрушительной политики правительства и премьер-министра» армянский народ «потерял часть своей родины».
Манукян считает, что действующая власть неспособна что-либо изменить в стране, вести переговоры и добиться по возможности благоприятных условий в решении нагорно-карабахского вопроса.
Ранее бывший начальник службы военного контроля Министерства обороны Армении Мовсес Акопян обвинил военно-политическое руководство страны в многочисленных ошибках во время боевых действий в Нагорном Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение. Пашинян назвал все обвинения надуманными и абсурдными. На этом фоне в отставку подал министр обороны Армении Давид Тоноян.
В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки и митинги с требованием ухода Пашиняна. Это произошло после того, как Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно трехстороннему заявлению, под контроль азербайджанской стороны переходит ряд районов в зоне боевых действий, в регионе будут находиться российские миротворцы.
Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве. Пашинян заявил, что чист перед своим народом. Вместе с тем в Азербайджане итоги вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе расценили как победу.
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