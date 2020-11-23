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Умер один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge 

Москва24 57 минут назад
Умер основатель флешмоба Ice Bucket Challenge
Фото: twitter.com/alsassociation
Один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн скончался на 38-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на фонд ALS Association.

"Мы с глубоким сожалением сообщаем, что Патрик Куинн, один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge от фонда ALS, скончался в возрасте 37 лет", — отметили в фонде.

Отмечается, что в 2013 году у него обнаружили боковой амиотрофический склероз. Несмотря на это, он "продолжил популяризовать величайшую кампанию в истории существования социальных сетей", заявили в фонде.
Отмечается, что Ice Bucket Challenge помог в исследовании болезни. Кроме того, благодаря нему была расширена помощь страдающим от этого недуга.
В рамках акции человек обливал себя ведром ледяной воды. После этого он должен был перечислить в фонд ALS Association 10 долларов и бросить вызов еще трем участникам. Наибольшую популярность Ice Bucket Challenge приобрел в августе 2014 года. В нем принимали участие предприниматель Билл Гейтс, писатель Стивен Кинг, актер Вин Дизель, политик Владимир Жириновский и другие известные личности.
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Комментарии
В мире , Стивен Кинг , Билл Гейтс , Вин Дизель , Владимир Жириновский , Патрик Куинн
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