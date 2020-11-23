Умер основатель флешмоба Ice Bucket Challenge

Один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн скончался на 38-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на фонд ALS Association.

"Мы с глубоким сожалением сообщаем, что Патрик Куинн, один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge от фонда ALS, скончался в возрасте 37 лет", — отметили в фонде.

Отмечается, что в 2013 году у него обнаружили боковой амиотрофический склероз. Несмотря на это, он "продолжил популяризовать величайшую кампанию в истории существования социальных сетей", заявили в фонде.

Отмечается, что Ice Bucket Challenge помог в исследовании болезни. Кроме того, благодаря нему была расширена помощь страдающим от этого недуга.