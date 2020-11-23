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Трамп нашел способ победить Байдена 

Артём Кульша 58 минут назад
Президент США Дональд Трамп нашел способ переизбраться на новый срок. Об этом он сообщил в своем твиттере.
3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. Их победитель до сих пор не назван, однако средства массовой информации отдают победу Джо Байдену. Тот также уже заявил о победе, а Трамп пытает оспорить результаты голосования в ряде штатов.

«Почему Байден так быстро формирует кабинет, когда мои следователи обнаружили сотни тысяч фальсифицированных голосов, которых достаточно, чтобы "перевернуть" по крайней мере четыре штата, что, в свою очередь, более чем достаточно для победы на выборах?!» — написал действующий президент в своем твиттере.

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Он заявил, что в некоторых колеблющихся штатах было подано намного больше голосов, чем было голосовавших. Трамп выразил надежду на то, что у судов и/или законодательных собраний штатов окажется достаточно смелости сделать то, что должно быть сделано для сохранения честности выборов и самих Соединенных Штатов Америки.

«Весь мир наблюдает (за нами. — Прим. ред.)!» — напомнил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия пока не поздравила Байдена с победой на выборах президента США, потому что ее подход к поздравлению победителей выборов подразумевает официальное объявление результатов голосования, в США этого пока не произошло, а поздравления Байдена со стороны других стран основаны исключительно на подсчетах СМИ.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Дональд Трамп
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