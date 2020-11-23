Трамп нашел способ победить Байдена 

Президент США Дональд Трамп нашел способ переизбраться на новый срок. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Why is Joe Biden so quickly forming a Cabinet when my investigators have found hundreds of thousands of fraudulent votes, enough to «flip» at least four States, which in turn is more than enough to win the Election? Hopefully the Courts and/or Legislatures will have…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020 3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. Их победитель до сих пор не назван, однако средства массовой информации отдают победу Джо Байдену . Тот также уже заявил о победе, а Трамп пытает оспорить результаты голосования в ряде штатов.

«Почему Байден так быстро формирует кабинет, когда мои следователи обнаружили сотни тысяч фальсифицированных голосов, которых достаточно, чтобы "перевернуть" по крайней мере четыре штата, что, в свою очередь, более чем достаточно для победы на выборах?!» — написал действующий президент в своем твиттере.

Он заявил, что в некоторых колеблющихся штатах было подано намного больше голосов, чем было голосовавших. Трамп выразил надежду на то, что у судов и/или законодательных собраний штатов окажется достаточно смелости сделать то, что должно быть сделано для сохранения честности выборов и самих Соединенных Штатов Америки.

«Весь мир наблюдает (за нами. — Прим. ред.)!» — напомнил он.