Обзор иноСМИ: Россия может захватить Японию 

Сможет ли Россия захватить Японию

YouTube-канал Binkov's Battlegrounds смоделировал ситуацию, в которой Россия и Япония начинают войну в ближайшее время. По версии канала, если обе страны обойдутся без помощи союзников и ядерного оружия, а война продлится несколько лет, Россия модернизирует технику и одержит победу, установив контроль на море и в небе.

Авторы Binkov's Battlegrounds обратили внимание, что российский авианосец «Адмирал Кузнецов» проходит модернизацию, остальные корабли рассредоточены на огромной территории, а японский флот собран воедино. Кроме того, система ПВО Японии очень надежна. Канал отмечает, что если бы война продолжалась всего год, Россия не стала бы совершать попыток вторжения на основную территорию Японии, но получила бы несколько островов.

«Выглядит опасно»: США о российском «Торнадо»

К концу десятилетия российские военные получат новую самоходную систему залпового огня — «Торнадо-С», которая нанесет удар по старым платформам. Как пишет The National Interest, пока российская армия продолжает использовать устаревшую систему БМ-27 «Ураган», поступившую на вооружение в конце 1970-х.

Приходящая ей на смену «Торнадо-С» — это высокоточная система, оснащенная «умными» ракетными снарядами. Они способны поражать жизненно важные объекты противника на значительном расстоянии. Система позволяет вводить индивидуальные настройки полета для каждого снаряда, она способна наносить удары по единичным и множественным целям — по военным, технике, по стационарным и мобильным мишеням.

Россия продлевает санкции против Запада

Президент России Владимир Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2021 года. Как отмечает французская газета Sud Ouest, продуктовые санкции способствует развитию российского сельскохозяйственного сектора, который получает от властей крупные субсидии.

Эмбарго распространяется на большинство продуктов питания из стран, которые ввели против России санкции за присоединение Крыма. Эту меру Москва продлевала уже пять раз в ответ на продление европейских экономических санкций.

Путин воздерживается от поздравлений Байдена

Телеканал Fox News обратил внимание, что президент России Владимир Путин до сих пор не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Путин заверил, что Россия готова работать с любым политиком на посту главы США, но не будет поздравлять Байдена, пока победитель официально не объявлен.

«Мы просто ждем окончания внутриполитической конфронтации», — сказал Путин, имея в виду возражения республиканцев по поводу подсчета голосов.

Он подчеркнул, что это должно быть обозначено политическим обычаем, когда одна из сторон признает победу другой.

Девять солдат покончили с собой из-за афганского расследования

За последние три недели девять австралийских солдат покончили с собой после публикации отчета о военных преступлениях в Афганистане. Об этом сообщает Daily Mail.

В отчете утверждалось, что австралийские спецназовцы убили шестилетнего ребенка во время обыска дома, отрубили руку убитому врагу и застрелили заключенного «для экономии места в вертолете». Власти страны начали расследование. Девять самоубийств военных менее чем за месяц — беспрецедентное количество в новейшей военной истории Австралии.