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Пока вы спали: Минск выразил недовольство Россией 

Алиса Селезнёва 42 минуты назад
Пока вы спали: Минск выразил недовольство Россией
Фото: ТАСС
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В Минске выразили недовольство Россией

Споры вокруг транзита нефти и газа мешают более тесному взаимодействию Москвы и Минска. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Если бы у нас не было споров по нефти, газу, то убежден, что торгово-экономическое, политическое взаимодействие было бы еще более мощным. Но и отказываться от других направлений Беларусь не собирается», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Белоруссия продолжит многовекторную политику и «будет стремиться развивать отношения со всеми государствами мира, будь то Восток, Запад, Север или Юг».
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Дегтярев сообщил об отмене 30-миллионного тендера на свою охрану

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал чиновников за объявление тендера на охрану для него стоимостью 33 миллиона рублей в год. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале главы региона.

«Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще это нормально? Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете, пока я в отъезде», — заявил Дегтярев, поручив отменить конкурс и «оставить все как есть».

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Предсказаны проблемы в банковском секторе России

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» указали на стагнацию банковского сектора и высказали мнение, что в течение года до 35 российских банков могут лишиться лицензии. Об этом пишет ТАСС.
По данным экспертов, повышения устойчивости наиболее уязвимых банков не наблюдается, а «восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год».
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Впервые в истории может сменится лидер в переработке нефти

Пандемия COVID-19 ускорила сдвиг в мировой нефтеперерабатывающей индустрии и уже через год США может уступить лидерство в отрасли Китаю. Об этом пишет Bloomberg.
Издание отметило, что в Китае в настоящее время строятся новые нефтеперерабатывающие заводы, в Азии также быстрее восстанавливается экономика и растет спрос на пластик и нефть. При этом американские и европейские НПЗ находятся в глубоком кризисе, нефтеперерабатывающие предприятия закрываются.
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На Украине назвали возможного преемника Зеленского

По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, нынешний президент страны Владимир Зеленский может быть смещен, а его вероятным приемником станет спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом пишет «Свободная пресса».
Политолог отметил, что кризис вокруг Конституционного суда и скандалы, связанные с именем Зеленского, «угрожают интересам и западных партнеров, и украинских олигархов», что в итоге может привести к смещению президента и введению чрезвычайного положения.

«За кулисами большой политики и большого бизнеса уже говорят о том, что наиболее приемлемой могла бы стать фигура Разумкова. (…) Он мог бы заменить Зеленского в условиях чрезвычайного положения, во время которого выборы не проводятся», — пояснил Бортник в эфире телеканала «Наш».

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Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
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В мире , Михаил Дегтярев , Владимир Макей , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , МИД , Верховная Рада , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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