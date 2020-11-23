Пока вы спали: Минск выразил недовольство Россией 

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Владимир Макей. Споры вокруг транзита нефти и газа мешают более тесному взаимодействию Москвы и Минска. Об этом заявил глава белорусского МИД

«Если бы у нас не было споров по нефти, газу, то убежден, что торгово-экономическое, политическое взаимодействие было бы еще более мощным. Но и отказываться от других направлений Беларусь не собирается», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Белоруссия продолжит многовекторную политику и «будет стремиться развивать отношения со всеми государствами мира, будь то Восток, Запад, Север или Юг».

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал чиновников за объявление тендера на охрану для него стоимостью 33 миллиона рублей в год. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале главы региона.

«Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще это нормально? Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете, пока я в отъезде», — заявил Дегтярев, поручив отменить конкурс и «оставить все как есть».

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» указали на стагнацию банковского сектора и высказали мнение, что в течение года до 35 российских банков могут лишиться лицензии. Об этом пишет ТАСС.

По данным экспертов, повышения устойчивости наиболее уязвимых банков не наблюдается, а «восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год».

Пандемия COVID-19 ускорила сдвиг в мировой нефтеперерабатывающей индустрии и уже через год США может уступить лидерство в отрасли Китаю. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отметило, что в Китае в настоящее время строятся новые нефтеперерабатывающие заводы, в Азии также быстрее восстанавливается экономика и растет спрос на пластик и нефть. При этом американские и европейские НПЗ находятся в глубоком кризисе, нефтеперерабатывающие предприятия закрываются.

Политолог отметил, что кризис вокруг Конституционного суда и скандалы, связанные с именем Зеленского, «угрожают интересам и западных партнеров, и украинских олигархов», что в итоге может привести к смещению президента и введению чрезвычайного положения.