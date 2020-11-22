Глава МИД Белоруссии посетовал на споры с РФ из-за поставок нефти и газа 

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что сотрудничество Минска и Москвы было бы "еще более мощным" при отсутствии между сторонами споров по вопросам поставок республике нефти и газа. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он констатировал, что Россия является для Белоруссии стратегическим союзником, а также главным партнером. "И хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. И от этого никто не отказывается — наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы эти связи во всех сферах и областях укреплялись и углублялись. Если бы у нас не было споров по нефти, газу, то убежден, что торгово-экономическое, политическое взаимодействие было бы еще более мощным", — заявил Макей. По его словам, вместе с тем Минск также не собирается отказываться и от других направлений сотрудничества, так как 51% экспорта Белоруссии приходится на страны Евросоюза, дальнего зарубежья и другие государства.
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