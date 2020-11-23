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В Республиканской партии призвали Трампа начать процесс передачи полномочий Байдену 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Трампа призвали передать полномочия Байдену
Фото: Reuters
Администрации президента США Дональда Трампа следует начать процесс передачи полномочий Джо Байдену, заявила сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски.

«Пора начать полный и официальный процесс передачи [власти]», — передает ее слова РИА «Новости».

Мурковски добавила, что у Трампа была возможность оспорить результаты выборов, и суды до сих пор признавали его требования несостоятельными. Сенатор также отметила, что попытки давления на законодателей штатов ради изменения результатов выборов являются «беспрецедентными и противоречащими демократическому процессу».
Американские СМИ ранее подсчитали, сколько раз избирательный штаб Трампа и его сторонники потерпели поражение, пытаясь оспорить в судах результаты выборов президента США. По данным ABС, что республиканцы как минимум 30 раз потерпели поражение в судах, когда пытались оспорить итоги выборов.
Напомним, предвыборный штат Дональда Трампа в связи с отклонением иска в Пенсильвании о признании недействительными части бюллетеней на всеобщих выборах в США планирует дойти с апелляцией до Верховного суда. Fox News сообщает, что штаб в воскресенье подал апелляцию на решение окружного суда штата.
Трамп выразил уверенность, что имеющихся данных о фальсификациях на прошедших 3 ноября всеобщих выборах достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в США в целом. Его соперник Джозеф Байден от имени США отказался терпеть попытки изменить исход выборов.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Администрация США , РИА Новости , Fox News
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