В церкви в Калифорнии зарезали двух человек 

«Мы скорбим с семьями двух местных жителей, которые скончались от ножевых ранений во время нападения в баптистской церкви… Полиция Сан-Хосе арестовала подозреваемого. Другие тяжело ранены, и мы молимся о них», — передает РИА «Новости» слова мэра города.