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В церкви в Калифорнии зарезали двух человек 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В церкви в Калифорнии зарезали двух человек
Фото: Reuters
Два человека скончались от ножевых ранений, полученных в баптистской церкви города Сан-Хосе в Калифорнии, подозреваемый в нападении арестован, сообщил мэр города Сэм Ликкардо.

«Мы скорбим с семьями двух местных жителей, которые скончались от ножевых ранений во время нападения в баптистской церкви… Полиция Сан-Хосе арестовала подозреваемого. Другие тяжело ранены, и мы молимся о них», — передает РИА «Новости» слова мэра города.

Полиция Сан-Хосе уточнила, что в момент нападения службы в церкви не проходили. В церковь завели бездомных людей, чтобы они не замерзли на улице.
Напомним, в декабре 2019 года в результате стрельбы в церкви в американском Техасе погибли нападавший и два сотрудника службы охраны.
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В мире , Происшествия , Сэм Ликкардо , РИА Новости
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